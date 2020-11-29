رعد حمودي يرفع دعوى قضائية على عبد الإله

2020/11/29 | 16:40 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة..

قرر الرئيس السابق للجنة الاولمبية الوطنية العراقية، رعد حمودي، رفع دعوى قضائية على الرئيس المنتخب سرمد عبد الإله.

وقال مصدر مقرب من حمودي لـ /المعلومة/ إن “حمودي وبعد مخاطبة الاولمبية الدولية، قرر ادارة اللجنة الاولمبية في الوقت المقبل وسيتواجد بشكل يومي في مقر اللجنة”.

واوضح ان “حمودي قرر رفع دعوى قضائية ضد سرمد عبد الاله الرئيس المنتخب ومرافقه سلام عواد، بسبب مخالفتهم للأمر الولائي الصادر من القضاء”.

يذكر ان مجلس القضاء الاعلى، اصدر حكماً بإيقاف العمل بانتخابات المكتب التنفيذي التي جرت في الرابع عشر من الشهر الجاري.



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