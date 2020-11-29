طائرات مسيرة تسهم بضبط 35 عبوة ناسفة في صحراء الانبار

2020/11/29 | 16:43 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ الانبار…

أفاد مصدر أمني في مديرية الاستخبارات العسكرية، الاحد، بضبط 35 عبوة في صحراء الانبار.

وقال المصدر لـ /المعلومة/ إن “قوة امنية من مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية وبالتنسيق مع بقية القطعات العسكرية نفذت وبدعم من مفرزة الطائرات المسيرة حملة تفيش استهدفت مناطق صحراء الشامية غربي الانبار”.

وأضاف، أن “الحملة أسفرت عن ضبط 35 عبوة ناسفة معبأة بمادتي السيفور والـ تي ان تي شديدتي الانفجار سعة 20 لتر”.

وأوضح، أن “القوات الامنية ضبطت ايضا 21 مسطرة تفجير من مخلفات ارهابي داعش”، مبينا ان “فرقة معالجة المتفجرات ابطلت مفعول المواد المضبوطة دون وقوع أي إصابات”.



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