إسلاميو الغرب.. جهاد حربي وسياسي وقضائي - حميد زناز

2020/11/29 | 16:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#حميد_زناز يبدو أن الغرب بدأ يرضخ شيئا فشيئا لضغوطات الإسلاميين وعلى رأسهم الإخوان المسلمون، الذين يحاولون اختبار رد فعله تجاه ضغوطات ممنهجة تستهدف فرض رقابة وحجر على الفكر في عقر داره تطبيقا لما يسمونه شريعة إسلامية.



فهل يتحول الغربيون إلى ذميين على أرضهم؟في بلد فولتير يمارس الاستهزاء وحتى الشتم ضد الكنيسة الكاثوليكية وغيرها دون أن يندد بذلك أحد رسميا.



ولكن حينما يتعلق الأمر بالديانة الإسلامية اليوم ......





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