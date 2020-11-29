دحض خرافة -عدم إمبريالية الولايات المتحدة!- - طلال الربيعي

2020/11/29 | 16:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#طلال_الربيعي يزعم البعض, بسبب عدم الاطلاع او لأسباب اخرى, إن الولايات المتحدة لم تكن يوما ما دولة إمبريالية, وذلك لإن الولايات المتحدة, بزعمهم, لم تستعمر او تغزو دولا اخرى.



وهو زعم غير صحيح بالمرة.



فقد غزت الولايات المتحدة حوالي 70 دولة منذ إنشائها وغزت حوالي 50 دولة منذ عام 1945.



فيما يلي قائمة بالدول التي غزتها القوات الأمريكية (البحرية، والبرية، والقوات الجوية في نهاية المطاف) منذ إنشائها ......





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