التشريح الوظيفي للبعبع الإرهابي - مصعب قاسم عزاوي

2020/11/29 | 16:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مصعب_قاسم_عزاوي حوار أجراه فريق دار الأكاديمية مع مصعب قاسم عزاوي فريق دار الأكاديمية: ما هو برأيك سبب الهوس والهوى المنقطع النظير في وسائل الإعلام الغربية والعربية، وفي كل تفاصيل وتلاوين الخطاب السياسي في العالمين الغربي والعربي، بكل ما هو مرتبط كثيراً أو قليلاً بمصطلح «الإرهاب» حتى كاد ذلك أن يصبح ملح كل الطبخات الإعلامية والسياسية على المستوى الكوني؟مصعب عزاوي: عماد البيان المجتمعي سياسياً في ا ......





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