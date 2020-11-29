المشتركة: المركز الرباعي حقق نجاحاً بالقبض على قيادات بداعش وإحباط عمليات إرهابية

2020/11/29 | 16:46 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد- واع- محمد الطالبي

أكدت العمليات المشتركة، اليوم الأحد، أهمية المركز الأمني الرباعي في تبادل المعلومات الاستخباراتية بشأن تحركات التنظيمات الإرهابية وتوحيد العمل للقضاء عليها.

وقال الناطق باسم العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "المركز الأمني الرباعي ما بين العراق وسوريا وإيران وروسيا والموجود في وزارة الدفاع تحت أمرة ضابط برتبة كبيرة في الوزارة، مهم جدا في عملية تبادل المعلومات الاستخباراتية بشأن تحركات الإرهابيين والقضاء عليهم".

وأضاف، أن "المركز الأمني يضم ضباطا سوريين وإيرانيين وروس بالإضافة إلى ضباط عراقيين، وأنه حقق عمليات ناجحة في القبض على الإرهابيين وإحباط العمليات الإرهابية قبل تنفيذها".

وتابع الخفاجي، أن "الغاية من المركز هي لتنسيق المعلومات الأمنية ما بين هذه البلدان والعمل بنظام الشراكة من أجل مكافحة التنظيمات الإرهابية وتبادل المعلومات بشأنهم".

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