لاعب كمال أجسام يتزوج من 'دمية' بعد قصة حب

2020/11/29 | 16:48 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا إن آر تي

قرر أحد لاعبي كمال أجسام في كازاخستان، الزواج من دمية في مشهد غريب، بعد خطوبة بينهما دامت 18 شهرا.

واحتفل الكازاخستاني، يوري تولوشكو، بالزواج من خطيبته، وهي دمية تدعى "مارغو"..



وهو زواج تأخر كثيرا بسبب جائحة كورونا، على حد وصفه، وفق ما ذكره عبر حسابه على موقع "إنستغرام"، وأكد أنه تزوج من حبيبته، والأمر الغريب أن "مارغو" لديها حساب على موقع "إنستغرام" تشير معلومات الملف الشخصي فيه إلى فتاة تعمل في حانة بالعاصمة الكازاخية أستانا، ويتابعها أكثر من 66 ألف متابع، وأصبح الزوجان يسافران أكثر من بلد مع بعضهم، ويظهروا في المطاعم ويجريان المقابلات التلفزيونية.

وبحسب وسائل إعلام روسية، فان الدمية "مارغو" خضعت لجراحة تجميلية لوجهها، ووصف اللاعب علاقته بها أنها تشبه العلاقات في الحياة وأنها "حب حياته".

وأكدت الشركة المصنعة للدمية أنها لن تستخدم أي وجوه متشابهة مع البشر دون إذنهم أو حتى المشاهير، وأشارت إلى أن تلك الروبوتات ثلاثية الأبعاد، يمكن أن تستخدم فى عدة وظائف، كما يمكن وضعهم بدلا من موظفي الانتظار في المطاعم واستقبال موظفي الفنادق.

وتزوج يوري تولوتشكو، من خطيبته "مارغو" في حفل زفاف تقليدي، مكتمل مع احتفال وعشرات الضيوف السعداء ورقصة أولى رومانسية، ووضع تولوتشكو خاتم الزواج في إصبع "مارغو"، قبل أن يتشاركا قبلة لطيفة أمام حشد من ضيوف حفل الزفاف المبتهجين.

وقد يكون الزواج غير تقليديا، ولكنه كان مطروحا منذ كانون الأول 2019 عندما طرح تولوتشكو السؤال على صديقته الدمية، وقال تولوتشكو إن "مارغو" تتمتع بشخصية نارية، كما أن لديها روحا رقيقة بداخلها.

ويزعم اللاعب الكازاخستاني أنه التقاها لأول مرة في ملهى ليلي، حيث أنقذها من بعض الاهتمام غير المرغوب فيه، وكان من المقرر أن يتزوجا في آذار قبل أن تضرب أزمة "كوفيد -19" العالم.

ر.إ

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