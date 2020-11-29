2020/11/29 | 16:55 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد /نينا /خسر منتخبنا الوطني بكرة السلة أمام منتخب لبنان ضمن تصفيات كأس آسيا 2021 بنتيجة (78-69) في المباراة التي جرت على ملعب ستاد خليفة بالعاصمة البحرينية المنامة.



وتفوق منتخبنا بالشوط الأول لينتهي الربع الأول (14-16) ومن ثم الثاني (36-40) ، ليعود لبنان ليتفوق في الربع الثالث (66-51) قبل أن تنتهي لمصلحة لبنان بنتيجة 78 - 69./انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (منتخبنا بكرة السلة يخسر أمام لبنان) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (منتخبنا بكرة السلة يخسر أمام لبنان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).