"إلى المدينة التي لا تموت".. ألبوم غنائي عالمي لدعم المتضررين من انفجار بيروت

2020/11/29 | 16:56 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "من أجل بيروت"، ألبوم غنائي يضم مجموعة من الفنانين العالميين، يعود ريعه إلى ضحايا الانفجار الضخم الذي وقع في مرفأ بيروت، 4 أغسطس الماضي، مسفراً عن مقتل 200 شخصاً ودمار أكثر من 80 ألف منزلاً.

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