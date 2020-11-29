2020/11/29 | 16:57 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عين رئيس الوزراء البريطاني برويس جونسون، البرلماني الكوردي عن حزب المحافظين، ناظم زهاوي، وزيرا مسؤولا عن توزيع لقاح كوفيد-19 في إشارة إلى أن الحكومة تستعد لبرنامج تطعيم شامل.

وسيرفع زهاوي تقاريره إلى وزير الصحة مات هانكوك في منصبه الجديد مع تركيزه الأساسي على توزيع اللقاح على الرغم من أنه سيحتفظ ببعض مسؤوليات عمله الحالي.

وقال بيان لمكتب رئيس الوزراء، السبت، أن الترتيب الجديد مؤقت وسيستمر حتى الصيف المقبل على الأقل.

يذكر أن السياسي البريطاني ناظم زهاوي ترجع أصوله إلى العراق ومن عائلة زهاوي المعروفة في قضاء خانقين.



أصبح عضوًا في البرلمان البريطاني في انتخابات 2010 عن دائرة ستراتفورد أون آيفون.

وكان زهاوي المولود في العراق العام 1967، قد وصل إلى بريطانيا وهو في سن 9 سنوات وترعرع في منطقة إيست ساسيكس جنوب لندن وتلقى تعليمه المدرسي في كينغز كوليدج في ويمبلدون في لندن، كما تلقى تعليمه الجامعي في يونيفرسيتي كوليدج التابعة لجامعة لندن.

وفي عام 1991، كان زهاوي وزميله الكوردي بروسك صائب، مساعدين لجيفري آرتشر خلال حملته التي حملت اسم "الحقيقة البسيطة" لمساعدة الضحايا الكورد من حرب الخليج.

PUKmedia متابعة‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بريطانيا تعين برلمانيا كورديا لوزارة لقاح كورونا) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بريطانيا تعين برلمانيا كورديا لوزارة لقاح كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).