أزمة الجائحة في العراق: انخفاض لمؤشر الضحايا

2020/11/29 | 17:01 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفعت الحصيلة لتكسر حاجز 550 ألف إصابة

الترا عراق - فريق التحرير

ارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس "كورونا" في العراق، السبت، إلى أكثر من 550 ألف حالة، بعد تسجيل أكثر من 1600 إصابة جديدة.

سجل العراق أكثر من 1600 إصابة جديدة بالفيروس الفتاك

ونشرت وزارة الصحة الموقف الوبائي التفصيلي، 29 تشرين الثاني/أكتوبر، وتضمن تسجيل 1614 إصابة، و24 حالة وفاة خلال 24 ساعة.

وأشار الموقف، إلى تسجيل أكثر من 2366 حالة تماثل إلى الشفاء بنسبة أكثر من 87%، فيما بلغ عدد المصابين الذين يخضعون للعلاج أكثر 58 ألف شخص، 329 منهم تحت العناية المركزة.

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