المنع الإيراني يتسبب بانخفاض منسوب المياه في ’أجمل سدود العراق’

2020/11/29 | 17:03 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت إدارة سد دوكان في محافظة السليمانية، الأحد، انخفاض مستويات المياه في السد رغم كميات الأمطار الغزيرة التي هطلت على المنطقة، جراء غلق الجانب الإيراني تدفق المياه إلى نهر الزاب.



وقال مدير سد دوكان جمال كوجر لـ"ناس كرد"، (29 تشرين الثاني 2020)، إن "مستويات المياه في السد شهدت انخفاضا بمعدل 1سم رغم الهطولات المطرية التي شهدتها المنطقة هذا العام"، مشيراً إلى أن "السد يشهد مزيداً من الانخفاض بسبب الإطلاقات ومنع الجانب الإيراني لتدفق المياه إلى نهر الزاب".

وأضاف، أن "المنع الإيراني، منع وصول الأمواج الفيضانية من المصدر إلى السد مما انعكس سلبا على الخزين المائي".

وتابع، "نحذر من عواقب هذا التراجع على أشهر الصيف اذا لم نشهد هطولات غزيرة في أشهر الشتاء، وذلك على صعيد مشاريع تربية الأسماك ومشاريع رفد المدن بمياه الشرب".

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