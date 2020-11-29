آمر حماية الاولمبية يوضح حقيقة تواجد قوات أمنية اخرى بمقر اللجنة

2020/11/29 | 17:03 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نفى آمر قوة حماية مقر اللجنة الأولمبية عبد الامير حسن، اليوم الاحد، تدخل أو إضافة أية قوة أخرى تحت إي مسمّى كان لعناصر قوته اليوم الأحد.

وقال رسن في بيان صحفي، ان “ما حدث اليوم هو إختلاف بوجهات النظر بين الأطراف الأولمبية المتنافسة على التصدي للمكتب التنفيذي”، مضيفاً قوله ان “جوهر الاختلاف يتعلق في تفسير الامر الولائي الذي أصدرته محكمة المنازعات الرياضية والذي ألغى نتائج المؤتمر الانتخابي الذي عقد في الرابع عشر من شهر تشرين الجاري”.

وبين رسن ان “قوته إحتوت الموقف الذي حدث اليوم إثر مزاولة رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية العراقي رعد حمودي دوامه الرسمي والذي تزامن مع حضور الكتلة الأنتخابية المنافسة له”.

واكد ان “قوة الحماية تدرك واجباتها جيداً وتحترم تاريخ العلاقات الطيبة بين المتنافسين وتعاملت مع الجميع بالود والاحترام الذي أفضى لمغادرة الجميع مقر اللجنة الأولمبية دون تطور الاحداث الى ما لايحمد عقباه ويسيئ الى المشهد الاولمبي العراقي”.

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