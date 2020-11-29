بالصور.. عشرات النازحين يعودون الى مناطق سكناهم في سنجار

2020/11/29 | 17:05 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {الفرات نيوز : بغداد} أعادت فرقة المشاة الخامسة عشرة، اليوم الأحد، عشرات العوائل من مخيمات النزوح في محافظة دهوك الى مناطق سكناهم في قضاء سنجار.

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