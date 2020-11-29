2020/11/29 | 17:05 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} كشف آمر قوة حماية مقر اللجنة الأولمبية، عبد الامير حسن، الاحد، حقيقة اقتحام قوات امنية لمقر اللجنة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاولمبية تكشف حقيقة اقتحام قوات أمنية لمقر اللجنة) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاولمبية تكشف حقيقة اقتحام قوات أمنية لمقر اللجنة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).