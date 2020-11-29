وطني السلة يخسر أمام نظيره اللبناني

2020/11/29 | 17:12 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]خسر المنتخب الوطني لكرة السلة أمام نظيره اللبناني 78 نقطة مقابل 69 في اطار بطولة تصفيات امم اسيا.

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