البرلمان يرفد الحكومة بـ «إصلاحات عاجلة» لسد العجز المالي

2020/11/29 | 17:12 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقبل العراقي / عادل اللاميأعلنت اللجنة المالية النيابية، أمس السبت، ارسال اصلاحات مالية «عاجلة» الى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، موضحا أنها تتضمن عدة نقاط. وقال رئيس اللجنة هيثم الجبوري، في تصريح صحفي، إن «الورقة البيضاء التي ارسلتها الحكومة تحتوي افكاراً جيدة، لكن على المستوى المتوسط والبعيد»، مبيناً أن «اللجنة المالية في البرلمان أعدت ورقة عمل على المستوى القريب والعاجل لاستحصال مبالغ تعوض النقص الكبير الحاصلة نتيجة انخفاض النفط». وأوضح، أن «ورقة اللجنة المالية، تتضمن تقليل بعض النفقات والايفادات غير الضرورية، وايقاف شراء النفقات الرأسمالية، وأتمتة النظام الضريبي والجمركي، بالإضافة الى استيفاء الديون من شركات الهاتف النقال، وتفعيل الدفع الالكتروني لتقليل السيولة المالية في السوق، وسنحاول تضمينها بالموازنة او نرسلها بشكل قانون للإصلاح الاقـــــتصادي»، مــــــوضحاً أنها «ستنعكس ايجاباً لكــــنها لن تسد العجز الكبير في البلاد».وبين أن «قانون الادارة المالية الذي دخل حيز التنفيذ بداية السنة الحالية، يفيد بعدم تجاوز الموازنة نسبة 3% من عجز انتاج الاجمالي المحلي العام»، مبيناً أن «الانتاج الاجمالي تقريبا اذا اسقطنا النسبة على الموازنة، فيجب أن لا تتجاوز 7 %». وأضاف، أن «المسودة الاولى تضمنت بأن تتجاوز النسبة 25 %، وهذا رقم كبير لا يتناسب مع قانون الادارة المالية من حيث النسبة والتناسب بين 7 % و 25 %». وأشار الى أن «اسباب هذا الموضوع، تكمن بالزيادة الكبيرة في النفقات وانخفاض الايرادات»، مبينا أن «ما تسبب بهذا الفرق الكبير، هو انخفاض حصة العراق بالكميات المصدرة للنفط بنسبة مليون برميل يومياً، وهذا تسبب بخسارة العراق 15 مليار دولار سنوياً لانخفاض اسعار النفط بسبب كورونا». وتابع، أن «السبب الاخر هو انخفاض الايرادات غير النفطية، نتيجة عدم الجباية والوضع الاقتصادي والكساد الكبير الذي انعكس على الجمارك والضرائب والرسوم وغيرها». وأكد، أن «اللجنة المالية وضعت اصلاحات من الممكن ان تزيد الايرادات في قانون تمويل العجز المالي في البلاد، ولكن يجب اعادتها وتفعيلها في قانون الموازنة». يذكر أن الورقة البيضاء التي ارسلتها الحكومة، تتألف من خمسة محاور لتحقيق الاستقرار المالي المستدام، وتحقيق إصلاحات اقتصادية كلية وتوفير الخدمات الأساسية وتطوير الحوكمة والبيئة القانونية، فيما يمتد تنفيذها من 3- 5 سنواتبدوره، كشف عضو اللجنة الملية النيابية جمال كوجر عن موعد ارسال قانون الموازنة العامة للعام 2021 بحسب ما حددتها الحكومة، مبينا ان اللجنة خاطبت الحكومة بكتاب رسمي بهذا الشأن. وقال كوجر، في تصريح صحفي، ان «الحكومة الى الان لم ترسل لموازنة العامة للعام 2021، علما ان خلال الجلسة مع رئيس الوزراء ووزير المالية ووزير التخطيط ومحافظ البنك المركزي، اكد وزير المالية ان الموازنة ستصل الى مجلس النواب اما في اواخر الشهر الحالي، او منتصف شهر كانون الاول لمقبل». ودعا «الجهات المعنية بإرسال الموازنة على عجالة حتى لا يتأخر موضوع صرف الرواتب لشهر كانون الثاني، بذريعة عدم اقرار المـــــوازنة»، مبيــــنا اننا «طالبنا الجهات المختصة وجها لوجها فضلا عن اخطارهم بكتاب رسمي الاسراع في ارسال المــــوازنة».واكد ن «الرد لم يصل حتى الان من الحكومة حول القانون». وكان مقرر اللجنة احمد الصفـــــر اكد ان رواتب كانون الثاني ستتأخر بسبب عدم رسال قانون للموازنة بالموعد المحدد.

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