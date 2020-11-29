إيران تتوعد «إسرائيل» بالثأر لفخري زاده: الرد قادم

2020/11/29 | 17:12 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المستقبل العراقياعتبر الرئيس الإيراني حسن روحاني، أمس السبت، أن إسرائيل التي يتهمها باغتيال العالم النووي محسن فخري زاده، تسعى الى التسبب بـ»فوضى» في المنطقة، مؤكدا أن الجمهورية الإسلامية لن تقع في هذا «الفخ».وقال روحاني في كلمة متلفزة «الأمة الإيرانية أذكى من أن تقع في فخ المؤامرة الذي نصبه الصهاينة.هم يفكّرون بخلق فوضى، لكن عليهم أن يدركوا أننا كشفنا ألاعيبهم ولن ينجحوا في تحقيق أهدافهم الخبيثة».وتوعد روحاني إسرائيل بالثأر لمقتل محسن فخري زاده «في الوقت المناسب».بدوره، قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، علي أكبر صالحي، إن مقتل العالم الإيراني، محسن فخري زاده لن يوقف ولن يعرقل التقدم في البرنامج النووي لبلاده.وقال صالحي «المسار الذي كان ينتهجه فخري زاده، يستمر الآن وبشكل أكثر كثافة».وكانت إيران قد قالت في رسالة للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ومجلس الأمن الدولي الجمعة إنها ترى «مؤشرات خطيرة عن ضلوع إسرائيل» في اغتيال العالم النووي الإيراني فخري زاده وأنها تحتفظ بحق الدفاع عن نفسها.وقال متحدث باسم الأمم المتحدة إن الأمين العام أنطونيو جوتيريش دعا إلى ضبط النفس وتفادي أي أعمال قد تؤدي لتصعيد التوتر في المنطقة بعد محسن فخري زاده.وفي سياق متصل ذكرت قناة إن12الإخبارية الإسرائيلية اليوم السبت أن إسرائيل رفعت حالة التأهب القصوى في سفاراتها بجميع أنحاء العالم بعد التهديدات الإيرانية بالثأر لمقتل فخري زاده، بيد أن باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية قال إن الوزارة لا تعلق على المسائل الأمنية المتعلقة بممثليها في الخارج.

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