22 ألف دولار للمباراة الواحدة.. أزمة جديدة بالنقل التلفزيوني

2020/11/29 | 17:12 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة..

دخل النقل التلفزيوني في أزمة جديدة، بسبب مطالب شركة الاضواء الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز بكرة القدم.

وقال مصدر لـ /المعلومة/ إن “الهيئة تطبيعية لاتحاد الكرة ومن خلال شركة الاضواء طالبت بمبلغ 22 ألف دولار للسماح للرياضية العراقية بنقل حقوق بث المباراة الواحدة”.

واوضح ان “القناة العراقية هي القناة الوحيدة التي تقدمت لشراء الحقوق لكن بعد رفع السعر من قبل الشركة فإن القناة قررت عدم شراء عدد اكثر من المباريات بسبب المبالغة بالسعر”.

يذكر ان أزمة نقل الدوري الممتاز، تطفو على السطح في كل موسم مما يتسبب بحرمان الجمهور العراقي من المشاهدة عدد كبير من المباريات.



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