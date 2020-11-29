كورونا في العراق يتضائل ..جدول الاصابات خلال 24 ساعه

2020/11/29 | 17:13 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم

الاحد، تسجيل 2366 حالة تعافي من وباء

كورونا هذا اليوم.

وقالت الوزارة في بيان، تلقته وكالة نون

الخبرية: ان “مختبراتها سجلت 1614 اصابة

جديدة بجائحة كورونا فيما بلغت حالا

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