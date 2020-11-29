2020/11/29 | 17:13 - المصدر: وكالة نون
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كورونا في العراق يتضائل ..جدول الاصابات خلال 24 ساعه) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
الاحد، تسجيل 2366 حالة تعافي من وباء
كورونا هذا اليوم.
وقالت الوزارة في بيان، تلقته وكالة نون
الخبرية: ان “مختبراتها سجلت 1614 اصابة
جديدة بجائحة كورونا فيما بلغت حالا
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كورونا في العراق يتضائل ..جدول الاصابات خلال 24 ساعه) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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