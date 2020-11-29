الرئيس العراقي يؤكد ضرورة توفير مستلزمات نجاح الانتخابات المقبلة

2020/11/29 | 17:18 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: استقبل رئيس الجمهورية، برهم صالح، اليوم الأحد، في قصر السلام ببغداد، في لقائين منفصلين كلّاً من النائب محمد شياع السوداني، والنائب خالد المفرجي.وجرى، خلال اللقائين، وفقا لبيان صادر عن رئاسة الجمهورية، بحث تطورات الأوضاع السياسية والأمنية …

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