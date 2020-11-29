العمليات المشتركة: المركز الأمني الرباعي حقق عمليات ناجحة

2020/11/29 | 17:19 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أكدت العمليات المشتركة، الأحد، إن المركز الأمني الرباعي مهم جدا في عملية تبادل المعلومات الاستخباراتية، مشيرة إلى انه حقق عمليات ناجحة في القبض على الإرهابيين وإحباط عملياتهم قبل تنفيذها.

جاء ذلك في تصريح للناطق باسم العمليات، اللواء، تحسين الخفاجي، لوسائل اعلام حكومية تابعها "ديجيتال ميديا إن آر تي" اليوم، (29 تشرين الثاني 2020)، قال فيه إن "المركز الأمني الرباعي ما بين العراق وسوريا وإيران وروسيا والموجود في وزارة الدفاع تحت أمرة ضابط برتبة كبيرة في الوزارة، مهم جدا في عملية تبادل المعلومات الاستخباراتية بشأن تحركات الإرهابيين والقضاء عليهم".

وأضاف، أن "المركز الأمني يضم ضباطا سوريين وإيرانيين وروس بالإضافة إلى ضباط عراقيين، وأنه حقق عمليات ناجحة في القبض على الإرهابيين وإحباط العمليات الإرهابية قبل تنفيذها".

وتابع الخفاجي، أن "الغاية من المركز هي لتنسيق المعلومات الأمنية ما بين هذه البلدان والعمل بنظام الشراكة من أجل مكافحة التنظيمات الإرهابية وتبادل المعلومات بشأنهم".

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