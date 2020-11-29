عن الشط واهله ..تدوين جمالي لانسان المكان - ناهضة ستار

2020/11/29 | 17:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#ناهضة_ستار (عن الشط وأهله) ..للشاعر العراقي معن غالب سباحتدوين جمالي لإنسان المكانشاعرة وناقدة/العراق تأتي نصوص المكان بوصفها احدى النصيّات الحديثة التي شغلت مكانة ذات قيمة وتأثير ووضوح هوية في المشهد الادبي شعره ونثره ...



ولان المكان هوية ومجموعة سرود وشخصيات و شرايين ذاكرة تمتد في نسيج كينونة دائمة التشكّل والامتداد والتغير بفعل الزمن ومتغيرات قوانين العيش والناس والاحداث ،كان ح ......





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