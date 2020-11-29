«إجهاض»جنس ثالث يبحث عن هوية - حسام الدين مسعد

2020/11/29 | 17:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#حسام_الدين_مسعد ("إجهاض"جنس ثالث يبحث عن هويه)حين تطالع نص عمار نعمه جابر (إجهاض) ، والذي هو مسرحة للحظة الديالكتيكية الناشئة ، عن حوار بين متحول جنسي وطبيبة ، تخبره الأخيرة ، أنه يحمل في احشاءه جنين ، في عقده عبثيه دالة على التحول الثقافي الذي نحياه في وطننا العربي ، والمصير المحتوم لتزاوج الثقافة الغربية ، بالثقافة العربية ، في صرخة للتشكيك في الواقع المؤلم ، وديالكتيك او حوار جدلي ، هدفه تبصير المثقف العر ......





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