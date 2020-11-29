اشتعالات - شهقات على قارعة القلب - فاطمة الفلاحي

2020/11/29 | 17:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فاطمة_الفلاحي 11.إلى نبي الطهر مداديإن قبح العالم الذي يتحرش بغبار خطاك، ستدوسه أقدام ضارية.فامسحوا عنا وجوهكم البالية ..ادفنوا عنا قلوبكم الكئيبة ..اخفوا خباياكم عما سواكمفلا زلنا نستقبح وجودكم مهما غبتم ..12.أيعقل أن القصيدة عصية على القبض، وهي تقرؤوك بين خطوط أناملك؟13.أنا وقلمي راعٍ وعصاه....أتوكأ عليهوأهش به على قلقيولي فيه مآرب أخرى ....! ......





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