أكثر من 100 حريق يلتهم مئات آلاف الهكتارات في أستراليا

2020/11/29 | 17:24 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسببت موجة الحرارة المرتفعة وهبوب الرياح في أستراليا في اندلاع أكثر من 100 حريق في المساحات الخضراء عبر البلاد خلال الأيام الأخيرة، ويجد رجال الإطفاء صعوبة في السيطرة عليها.وخلفت هذه الحرائق خلال اليومين الأخيرين خسائر في الممتلكات في كل من غرب سيدني وفي وايتهيفن وفي فولكنبريدج ساوث وفي غابات نيو ساوث ويلز وفي كوينزلاند …

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