صحة الإقليم توضح الموقف من الاستمرار بتعليق دوام المدارس من عدمه

2020/11/29 | 17:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغدادأكد المتحدث باسم وزارة الصحة في حكومة إقليم كردستان، آسو حويزي، اليوم الاحد، وجود رغبة لدى الوزارة بتمديد تعطيل دوام المدارس في الإقليم لمدة شهر اخر.وقال حويزي في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "الوضع الصحي مايزال مقلق جدا، وقد جربنا أنه في ظل تعطيل دوام المدارس انخفضت الإصابات والوفيات بفيروس كورونا إلى حد كبير".وأضاف أنه "لدينا اجتماع مع اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا في حكومة الإقليم يوم الثلاثاء المقبل وسيتم على ضوء التباحث وتقريرنا المقدم إعطاء النتيجة النهائية بشأن تمديد التعطيل أو استئناف الدوام".واشار الى ان "رغبة وزراته تتمثل بالتمديد من أجل السيطرة على تفشي الإصابات بين الطلبة".

وبدأت محافظات العراق كافة اليوم باستثناء اقليم كردستان العام الدراسي الجديد وسط تطمينات باتخاذ اجراءات احترازية لمنع تفشي كورونا بين صفوف التلاميذ.

وفي وقت سابق، دعا وزير الصحة في حكومة اقليم كردستان، سامان برزنجي، المواطنين الى الالتزام بالتعليمات الصحية للوقاية من الاصابة بفايروس كورنا.

وقال برزنجي "على المواطنين الاستمرار في الالتزام بالتعليمات الصحية لدعم المؤسسات الصحية وتقليل الزخم عليها".

وأضاف، أن "مخاطر فايروس كورونا ما تزال مستمرة ولم تنته، وبدعم من المواطنين والفرق الصحية الاوضاع الصحية تسير نحو الافضل واعداد الاصابات تسير نحو الانخفاض".

وتابع، "يجب علينا الاستمرار في الاجراءات الوقائية وتقليل التجمعات ونحتاج الى التعاون معاً واتباع التعليمات الصحية لحين ظهور لقاحات تنهي وجود فايروس كورونا بشكل نهائي".

وحول بدء الدراسة في اقليم كردستان، قال وزير الصحة، "نحن مستمرون في تنفيذ قرارنا السابق بوقف الدراسة وسنقوم بتقييم الاوضاع الصحية في اجتماعنا المقبل وسنقرر مصير العملية التربوية".

وأوضح، "صحيح ان الاعداد تسير نحو الانخفاض لكن هذا لا يدل على انتهاء مخاطر فايروس كورنا وخلو المجتمع منه، نحن في وزارة الصحة لا نؤيد تقليل الاجراءات الوقائية، حماية المواطنين والحفاظ على الاعداد القليلة للإصابات هي مهمة الجميع".

وأشار برزنجي، إلى أن "اللجنة العليا لمواجهة فايروس كورونا في اقليم كردستان ستتخذ أي قرار يصب في مصلحة المواطنين وحمايتهم من الإصابة بفايروس كورونا".

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