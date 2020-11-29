قوة حماية الاولمبية تحتوي صداماً بين طرفي النزاع على المكتب التنفيذي

2020/11/29 | 17:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ بغداد

نفى آمر قوة حماية مقر اللجنة الأولمبية المقدم عبد الامير رسن اليوم الاحد (29 تشرين الثاني 2020)، تدخل أو إضافة أية قوة أخرى تحت إي مسمّى كان لعناصر قوته اليوم في طرفي النزاع على المكتب التنفيذي للجنة.

وذكر رسن في بيان الاولمبية ووصل لـ (بغداد اليوم) إن "ما حدث اليوم هو إختلاف بوجهات النظر بين الأطراف الأولمبية المتنافسة على التصدي للمكتب التنفيذي"، مبينا أن "جوهر الاختلاف يتعلق في تفسير الامر الولائي الذي أصدرته محكمة المنازعات الرياضية والذي ألغى نتائج المؤتمر الانتخابي الذي عقد في الرابع عشر من شهر تشرين الجاري".

واضاف ان "قوته إحتوت الموقف الذي حدث اليوم إثر مزاولة رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية العراقي رعد حمودي دوامه الرسمي والذي تزامن مع حضور الكتلة الأنتخابية المنافسة له".

واوضح ان "قوة الحماية تدرك واجباتها جيداً وتحترم تاريخ العلاقات الطيبة بين المتنافسين وتعاملت مع الجميع بالود والاحترام الذي أفضى لمغادرة الجميع مقر اللجنة الأولمبية دون تطور الاحداث الى ما لايحمد عقباه ويسيئ الى المشهد الاولمبي العراقي".

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