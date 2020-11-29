2020/11/29 | 17:28 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصفت نادية مراد سفيرة الامم المتحدة للنوايا الحسنة، رحيل الكاتب والاعلامي والناشط الايزيدي عيدو بابا شيخ، بالخسارة الكبيرة، لافتة الى انها ستحتفظ بكلمات الراحل للابد.

وقالت مراد في بيان تابعه PUKmedia: اتقدم بخالص العزاء والمواساة لاهلي الايزيديين ولعائلة بابا شيخ وذلك بوفاة الشخصية الاجتماعية والثقافية البارزة "عيدو بابا شيخ".

واضافت: اليوم مجتمعنا خسر محامياً، كاتباً، مثقفاً، ومدافعا بارزاً عن حقوق الاقليات والايزيدين.

ساحتفظ بكلماتك الى الابد ...



ارقد بسلام.

PUKmedia متابعة‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نادية مراد في رحيل عيدو بابا شيخ: سأحتفط بكلماتك الى الابد) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نادية مراد في رحيل عيدو بابا شيخ: سأحتفط بكلماتك الى الابد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).