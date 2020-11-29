الرئيس برهم صالح يؤكد ضرورة توفير مستلزمات نجاح العملية الانتخابية المقبلة

2020/11/29 | 17:29 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث الرئيس العراقي برهم صالح مع النائب محمد شياع السوداني، تطورات الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية في البلد، ودور المؤسسة التشريعية في سن القوانين الضرورية المتعلقة بالأوضاع العامة في البلد،

وذكر بيان لرئاسة الجهورية، ان الجانبين اكدا أهمية الانتخابات المقبلة، وضرورة تهيئة الأجواء المناسبة لها عبر تحقيق التهدئة وتعزيز الاستقرار الامني.

كما بحث الرئيس العراقي برهم صالح مع النائب خالد المفرجي اهمية العمل لدعم الاقتصاد الوطني ومكافحة الفساد وتنويع مصادر الدخل القومي من أجل مواجهة الأزمة الاقتصادية التي تواجه البلاد.

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