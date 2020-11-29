شرطة واسط توجه رسالة لابناء المحافظة بشأن احداث الامس

2020/11/29 | 17:33 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجهت قيادة شرطة واسط، الاحد، رسالة لانباء المحافظة بشأن احداث الامس، فيما اشارت الى ان تلك الاحداث ادت الى انتحار مواطن واصابة العشرات من ضباط ومنتسبي الشرطة.

وقالت القيادة في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه "الى ابناء واسط، ان ماجرى يوم امس من تداعيات وتصعيد لم نرتضيه نحن كجهة امنية تحاول جاهدةّ ان توفر الامن في ربوع المحافظة، ولم يرتضيه الشارع الواسطي من ابناء المحافظة المتمثلة بساداتها وشيوخها ووجهائها ومثقفيها وفنانيها وجميع شرائح المجتمع والتي انتجت عن احداث مؤسفة ادت الى انتحار مواطن واصابة العشرات من ضباط ومنتسبي شرطة واسط ناهيكم عن الاليات التي تضررت من رشق بعض المتظاهرين بالطوب والحجارة".

واضافت انه "رغم كل تلك التداعيات الخطيرة الا اننا التزمنا باوامر وتوجيهات وزارتنا الموقرة والتي نصت على رباطة الجأش والتحلي بالصبر وعدم الانجرار الى التصرفات الفردية وعملنا على اماطة الاذى عن اخواننا المتظاهرين كونهم من ابناء جلدتنا وكلانا من ابناء المحافظة التي طالما كان السلام والامن تيجانها"، داعية المتظاهرين السلميين الى "التعاون مع الأجهزة الأمنية من خلال عدم المساس بمقدرات الدولة والعبث بالممتلكات العامة والخاصة كونها ملك الشعب وليس ملك جهة معينة".





واكدت "اننا كمؤسسة امنية عاهدنا الله والوطن والشعب ان نصون الامانة وان نضحي بالغالي والنفيس من أجل ان نوفر الامن لواسط العزيزة ولن نسمح للعابثين او لمن يحاول زعزعة الامن وسنتصدى لكل من ينكل بسيادة العراق ويخترق قوانينه"، موضحة ان "ابواب مديريتنا مفتوحة على مصراعيها لاستقبال الجميع دون تمييز طائفي او عرقي او طبقي نلبي لكم كل المتطلبات وسعى لتوحيد الصفوف خدمة لواسط واهلها الطيبين".

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