كم يحتاج البرلمان لإقرار موازنة 2021 وما مصير رواتب شهرها الأول؟

2020/11/29 | 17:36 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} كشفت اللجنة المالية النيابية، الاحد، عن الفترة الزمنية لاقرار الموازنة الاتحادية لعام 2012، فيما علقت على مصير رواتب الموظفين لشهر كانون الثاني .

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