حكومة السعودية تتوقف عن نشر الإحصاءات اليومية بشأن تفشي كورونا

2020/11/29 | 17:36 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {الفرات نيوز : دولية} أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الأحد عن اعتمادها آلية جديدة لنشر آخر مستجدات تفشي فيروس كورونا في المملكة.

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