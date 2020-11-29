مدرب الزوراء: لهذه الأسباب عانينا أمام الحدود

2020/11/29 | 17:36 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكَّد باسم قاسم مدرب الزوراء، أن الفوز على الحدود (2-1) ضمن المرحلة الخامسة من الدوري العراقي، لم يكن سهلاً، وعانينا في المباراة لمواجهتنا عدد من المشاكل، لكن الأهم خطفنا النقاط الثلاث التي قربتنا من المراكز الأولى.

وقال قاسم في تصريحات لكووورة: “الزوراء دفع ثمن القرعة؛ حيث أجهدنا السفر والتنقل حتى المباراة التي في ملعبنا لم نستفد منها بسبب نقل المباريات إلى ملعب كربلاء؛ لعدم جاهزية ملعب الشعب”.

وبين “ركلة الجزاء التي احتسبت ضدنا غريبة حيث كان علاء عبد الزهرة، ملقى على الأرض بسبب الإصابة والكرة اصطدت بيده.



لست هنا للاعتراض على قرارات الحكام، لكنني أسأل هل لمس الكرة باليد فيه قانون ثابت، أم اجتهاد حكم؟”.

وشدد “على إدارة النادي تحدتد موعد مبارياتنا التي في ملعبنا فليس من المعقول أن نتدرب طيلة الأسبوع في الساعة الثانية ونتفاجأ بتغيير الموعد إلى الخامسة بسبب النقل التلفزيوني”.

وأكد “التغيير غير مقبول ويؤثر على تحضير الفريق بالتأقلم على الوقت، ثم إن المباراة هي مباراتنا، ونحن الأحق بتحديد الوقت بشرط ضمن التوقيتات المتعارف عليها”.

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