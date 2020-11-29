سولسكاير: ليفربول فقط من يتفوق علينا منذ يناير

2020/11/29 | 18:06 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد أولي جونار سولسكاير، مدرب مانشستر يونايتد، أن الأولوية بالنسبة له رفقة الشياطين الحمر هي قيادة الفريق لنجاحات طويلة المدى، بدلًا من إثبات شيء يتعلق بمستقبله مع الفريق.

وقال سولسكاير بحسب شبكة “سكاي سبورتس“: “نعيش في صناعة تتعلق بالنتائج، وكل ما أريده لمانشستر يونايتد هو أن يتطور كفريق وناد، ولدي حوار جيد للغاية مع النادي طوال الوقت، عليك التفكير على المدى القصير والبعيد، ولن أفكر أبدًا أن هذه فرصتي لإثبات أي شيء، كل قرار أتخذه من أجل الأفضل لمانشستر يونايتد”.

وأضاف: “الأمر يتعلق بالنتائج، وإذا واصلنا التطور، ستكون لدينا فرصة جيدة، الفرق التي تفوز بالدوري تحقق مسيرة جيدة من النتائج، أعرف أن الموسم تحيط به الشكوك، ولكن إذا نظرت إلى آخر 40 مباراة، ستجد أننا نفوز في مباراتين ونتعادل في واحدة أو نخسر واحدة، وبالتالي نكتسب ثبات المستوى”.

وتابع: “انظروا إلى الاحصائيات منذ انضمام برونو (فيرنانديز)، منذ الخسارة أمام بيرنلي في شهر يناير/ كانون الثاني، لم يحصد فريق نقاطا أكثر منا سوى ليفربول، وبالتالي نحن نتحسن، نعم لم نبدأ الدوري بصورة جيدة مثل بعض الفرق، وهذا بسبب المشاركة الأوروبية وعدم وجود فترة تحضيرية، والآن نظهر قدرتنا، وإذا واصلنا على هذا النحو، سنرتقي في جدول الترتيب”.

وأتم: “هذا موسم يصعب توقعه، والأمر الأهم هو الحفاظ على العقلية المناسبة، يمكن المسامحة في أي خطأ طالما تملك العقلية الصحيحة”.

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