ضبط عجلة تحوي مشروبات كحولية في المنصور

2020/11/29 | 18:07 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {الفرات نيوز : بغداد} تمكنت مفارز نجدة بغداد، اليوم الأحد، من ضبط عجلة مخالفة تحتوي على مشروبات كحولية غير مرخصة والقبض على سائقها في منطقة المنصور في العاصمة بغداد.

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