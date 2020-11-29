ما حقيقة الهزة الارضية التي ستضرب واسط الليلة؟..متنبئ يرد

2020/11/29 | 18:07 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} اوضح متنبئ جوي حقيقة ماتناقلته وسائل التواصل الاجتماعي عن حدوث هزة ارضية في محافظة واسط ليل الاحد.

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