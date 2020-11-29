2020/11/29 | 18:08 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (متظاهرو الناصرية يجددون تظاهراتهم وينصبون الخيام) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (متظاهرو الناصرية يجددون تظاهراتهم وينصبون الخيام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).