مواقع الإصابات الجديدة في الأنبار

2020/11/29 | 18:09 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت دائرة صحة محافظة الانبار، الاحد، التوزيع الجغرافي للإصابات الجديدة بفيروس كورونا.



وقالت الدائرة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (29 تشيرن الثاني 2020)، إن "الإصابات الجديدة بفيروس كورونا، والبالغة ٤٧ إصابة التي سجلت هذا اليوم في محافظة الانبار".

وتوزعت الإصابات على النحو التالي:

قضاء الرمادي ١٢

قضاء الفلوجة ٣

قضاء الخالدية ٩

قضاء العامرية ١٦

قضاء القائم ١

قضاء هيت ٢

قضاء الرطبة ١

ناحية البغدادي ٣

الشفاء ٣١

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