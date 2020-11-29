بينهم امرأة حامل وأطفال.. إنقاذ 64 مهاجرا في بحر المانش 

2020/11/29 | 18:09 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطات الفرنسية إنقاذ 64 مهاجرا "بينهم امرأة حامل وعدة أطفال"، السبت، في بحر المانش خلال الـ24 ساعة الماضية أثناء محاولتهم الوصول لبريطانيا على متن قوارب متداعية.

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