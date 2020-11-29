2020/11/29 | 18:14 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]أعلن الرئيس التنفيذى للمنظمة التجارية الايرانية فرزاد بايتلون، الاحد، أن صادراتها إلى العراق بلغت خمسة مليارات دولار أميركى خلال الأشهر السبعة الأولى من هذا العام.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بينها الطماطم والبسكويت.. العراق يستورد بضائع من ايران بقيمة 5 مليارات دولار ) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بينها الطماطم والبسكويت.. العراق يستورد بضائع من ايران بقيمة 5 مليارات دولار ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).