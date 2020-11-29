2020/11/29 | 18:18 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: سجلت وزارة الصحة العراقية 1614 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع مجمل الإصابات داخل الدولة إلى 550435 حالة.وأعلنت الوزارة في تقريرها اليوم الأحد، وفاة 24 حالة جديدة لمصابين بالفيروس، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 12224 حالة.وبلغت نسبة …

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