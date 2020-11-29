2020/11/29 | 18:19 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد- واع- نور الزيدي

أكدت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الأحد، تراجع العراق في ترتيب عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا.

وقال مدير دائرة الصحة العامة في الوزارة رياض عبد الأمير لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "العراق تراجع إلى الترتيب الـ20 بعد أن كان في الترتيب الـ11 في الجدول العالمي لعدد الإصابات بفيروس كورونا، كما تراجع أيضاً إلى الترتيب الـ22 بعد أن كان في الترتيب العالمي الـ12 من حيث عدد الوفيات بكورونا".

وأكد على "عدم إمكانية الحكم حاليا بانحسار الوباء، خاصة ونحن في فصل الشتاء، والذي يحتمل أن تزداد فيه الإصابات أسوة بدول العالم".

وأشار إلى أن "استمرار نزول عدد الإصابات إلى نهاية فصل الشتاء، فإن ذلك يعطي إشارة إلى انحسار الوباء، بسبب تحقق مناعة مجتمعية واسعة، ساهمت بتقليل فرص انتقال الوباء".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة تؤكد تراجع العراق بترتيب الإصابات والوفيات بكورونا) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة تؤكد تراجع العراق بترتيب الإصابات والوفيات بكورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).