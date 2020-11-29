التخطيط: موازنة 2021 تضمنت إنجاز مشروعي الفاو الكبير والقطار المعلق

2020/11/29 | 18:21 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

قالت وزارة التخطيط، الأحد، أن موازنة العام المقبل 2021 لا تتضمن أي مشاريع جديدة، ولكنها ستركز على إنجاز المشاريع الاستراتيجية، حيث تضمنت إنجاز مشروعي الفاو الكبير والقطار المعلق.

جاء ذلك في تصريح للمتحدث باسم الوزارة، عبدالزهرة الهنداوي، لوسائل اعلام حكومية تابعها "ديجيتال ميديا إن آر تي" اليوم، (29 تشرين الثاني 2020)، ذكر فيه إن "الوزارة تمتلك أكثر من 6 آلاف مشروع قيد التنفيذ في جميع محافظات البلاد، حيث إن نسب إنجاز هذه المشاريع تتراوح بين النسب المتقدمة والمتوسطة، وبعضها تمت إحالتها ولكن لم يبدأ العمل بها".

وأضاف الهنداوي، أن "موازنة 2021 لم تتضمن إدراج أي مشاريع جديدة، حيث إن البحث سيكون فقط عن وضع حلول ومعالجات للمشاريع الموجودة على قيد التنفيذ، بهدف استمرار العمل فيها، وإنجاز التي فيها نسب إنجاز متقدمة".

وتابع المسؤول، أن "التركيز سيكون في إنجاز المشاريع الخدمية، والتي تمثل دعما للاقتصاد من خلال توفير فرص عمل للشباب، وكذلك تكون داعمة للتنمية".

وأكد الهنداوي، أن "الوزارة تركز على المشاريع الاستراتيجية، حيث إن موازنة 2021 تضمنت إدراج مشروع الفاو الكبير، الذي خصصت له 400 مليار دينار، وكذلك إدراج مشروع القطار المعلق في بغداد، وهي مهمة للخدمات والتنمية، إضافة إلى مشاريع أخرى وفقا لأولويات تم تحديدها في هذا الإطار".

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