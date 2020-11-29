مستشار الكاظمي: الحكومة عازمة على إرسال مسودة مشروع قانون موازنة 2021 في هذا الوقت؟

2020/11/29 | 18:24 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني – افاد المستشار المالي والاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء، مظهر محمد صالح، اليوم الاحد، ان الحكومة العراقية عازمة على إرسال مسودة مشروع قانون موازنة 2021 الى مجلس النواب الاسبوع الحالي في خبر إيجابي طال انتظاره يمهد لاقرار الموازنة ومنع حصول تأخير بصرف الرواتب في حال اقرت قبل نهاية العام الجاري.وقال صالح، […]

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