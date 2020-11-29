حمودي يقرر مقاضاة الاشخاص الساعيـن لإقتحام مبنى اللجنة الأولمبية

2020/11/29 | 18:28 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / أعلن رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية رعد حمودي، عزمه مقاضاة من سعوا لاقتحام مبنى مقر اللجنة الاولمبية صباح اليوم وتجاوزوا بالسب والشتم على عدد من أبناء الوسط الأولمبي.وشدّد حمودي ، في بيان صحفي ، على "حتمية مقاضاة الذين خالفوا أمراً قضائياً ولائياً أصدرته محكمة عراقية رسمية وحاولوا دخول مبنى اللجنة الأولمبية عنوةً"، واصفاً إياهم بـ "المتجاوزين الذين يستلزم ردعهم بالقانون"، مؤكدا ان "القضاء العراقي العادل سيكون الفيصل في إنهاء الخلاف الاولمبي الدائر بعد إصدار محكمة النزاعات الرياضية قرارها النهائي وإتخاذ اللجنة الأولمبية خطواتها التصويبية التي طالبتها بها الأولمبية الدولية في رسالتيها في 20 و 25 تشرين الثاني الجاري"./انتهى5

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