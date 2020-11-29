بطولة القوة للرجال في بردرش

2020/11/29 | 18:29 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يقيم اتحاد القوة المركزي الكوردستاني بالتنسيق مع شركة PHD بطولة القوة للرجال في قضاء بردرش مستهل الشهر المقبل.

وافاد مراسلنا في اربيل ، ان البطولة ستنطلق في 2020/12/4، بمشاركة الأندية ومراكز الشباب وقاعات إقليم كوردستان، موضحا، ان المؤتمر الفني للبطولة سيعقد في الساعة العاشرة صباحا وفي الساعة الحادية عشر تجري عملية الوزن لكافة المشاركين.

واضاف: ان البطولة تبدأ عصرا بحضور كافة المشرفين والمعنيين وعشاق اللعبة.

PUKmedia زيد محمود‌

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