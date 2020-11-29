تحذير من بلدية حلبجة

وقالت الرئاسة في بيان تلقى PUKmedia نسخة منه، انها تحذر من تكون سيول وفيضانات في حدود بلديتها نتيجة استمرار هطول الامطار.
وطالبت المواطنين، انه في حال حدوث فيضانات او اية كوارث طبيعية الاتصال بارقام هواتف خصصتها، مبينة انها خصصت فرق خاصة لهذا الغرض.
وبينت ان ارقام الهواتف هي كالتالي:
07507574914 كويستان اكرم رئيسة بلدية حلبجة الشهيدة
07508893945 عبدالحكيم نجيب مسؤول الآليات في بلدية حلبجة الشهيدة
8852035 منسق عمليات JCC
PUKmedia خاص
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