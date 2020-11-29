تحذير من بلدية حلبجة

2020/11/29 | 18:29 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذرت رئاسة بلدية حلبجة الشهيدة اليوم الأحد، مواطني المدينة من قدوم سيول وفيضانات، مطالبة اياهم بالاتصال بها في حال حدوث اي كوراث طبيعية من هذا النوع.

وقالت الرئاسة في بيان تلقى PUKmedia نسخة منه، انها تحذر من تكون سيول وفيضانات في حدود بلديتها نتيجة استمرار هطول الامطار.

وطالبت المواطنين، انه في حال حدوث فيضانات او اية كوارث طبيعية الاتصال بارقام هواتف خصصتها، مبينة انها خصصت فرق خاصة لهذا الغرض.

وبينت ان ارقام الهواتف هي كالتالي:

07507574914 كويستان اكرم رئيسة بلدية حلبجة الشهيدة

07508893945 عبدالحكيم نجيب مسؤول الآليات في بلدية حلبجة الشهيدة

8852035 منسق عمليات JCC

PUKmedia خاص‌

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