نائب يستبعد وصول اموال رواتب موظفي الاقليم الاسبوع الجاري

2020/11/29 | 18:30 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استبعد عضو اللجنة المالية النيابية شيروان ميرزا، اليوم الاحد، وصول مبلغ 320 مليار دينار كرواتب موظفي اقليم كردستان خلال الاسبوع الجاري.

وقال ميرزا في تصريح صحفي وتابعته “تقدم”، ان “الحكومة الاتحادية لديها رغبة بارسال مبلغ 320 مليار دينار كرواتب للموظفين”، مستبعدا “وصول المبلغ في الاسبوع الجاري”، مبينا ان “حكومة اقليم كردستان لم ترسل وفدها لحد الان الى بغداد رغم مرور نحو اسبوعين على تمرير قانون الاقتراض الذي لم تصوت الكتل الكردستانية بمجلس النواب عليه”.

واكد على “ضرورة اتخاذ حكومة اقليم خطوات جديدة بارسال وفد عنها الى بغداد لحل المشاكل العالقة وابرزها رواتب موظفي اقليم كردستان”.

وكانت اللجنة المالية النيابية، قد طلبت في بيان سابق، حكومتي الاتحادية والاقليم الى الالتزام التام بما نص عليه قانون تمويل العجز المالي الذي شرعه مجلس النواب مؤخرا كما اكدت “على حكومة اقليم كردستان الالتزام بتسوية كافة الامور المالية والنفطية التي نص عليها قانون تمويل العجز ليتسنى للحكومة الاتحادية الايفاء بالتزاماتها لابناء شعبنا في كردستان وبما نص عليه القانون”.

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