الفتح: مجاملة حكومة الكاظمي لامريكا وراء تعطيل نتائج التحقيق باغتيال قادة النصر

2020/11/29 | 18:30 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص…

بين تحالف الفتح، الاحد، ان مجاملة الحكومة العراقية للولايات المتحدة الامريكية وراء تعطيل اعلان نتائج اغتيال قادة النصر “ابو مهدي المهندس وقاسم سليماني”.

وقال عضو التحالف عبد الامير التعيبان في تصريح لـ/ المعلومة /، ان “حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي تغض النظر عن التحقيقات بجريمة اغتيال قادة النصر ابو مهدي المهندس وقاسم سليماني في مطار بغداد الدولي”.

واضاف ان “مجاملة حكومة الكاظمي للولايات المتحدة الامريكية وراء تعطيل اعلان النتائج التي تطيح بامريكا وادواتها داخل العراق”، مبينا ان “مجلس النواب سيكون له موقف من تعطيل نتائج التحقيق”.

واكدت لجنة العلاقات الخارجية النيابية، اليوم الاحد، ان التحقيقات بجريمة اغتيال قادة النصر ابو مهدي المهندس وقاسم سليماني لا تزال قائمة.



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